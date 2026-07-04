Olay, Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının otomobili hareket ettirdiği sırada aracın arkasında bulunan Muhammed Alpaslan Şahin’i fark edememesi üzerine küçük çocuk aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Alpaslan Şahin’in cenazesi, Hüyüklü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hüyüklü Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, baba ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.