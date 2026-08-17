Üyelerden yükselen sert tepkiler, yönetimsel krizler ve delege usulsüzlüğü iddialarının ardından emekçi sandık öncesi tavrını koydu: KSÜ’de yetki resmen TÜRK-İŞ’e devroldu!

3 DÖNEMLİK HAKİMİYETİ KİBİR VE USULSÜZLÜK İDDİALARI BİTİRDİ

Yıllardır KSÜ’de çoğunluğu elinde tutan ve yetkili sendika olarak masaya oturan Öz Sağlık-İş, sahadan kopmanın faturasını ağır ödedi.

Hastane koridorlarında konuşulan iddialara göre; uzun süredir devam eden "işçiye tepeden bakma" yaklaşımı, talep ve şikayetlerin duymazdan gelinmesi bardaktaki son damlayı taşırdı.

Tepkilerin odak noktasında ise İl Temsilcisi Murat Arifoğlu ve yönetimi yer alıyor.

Arifoğlu’nun delege listelerini çalışanların iradesini yok sayarak "gizli kapaklı" hazırlama isteği ve koltuğu sağlama alma çabaları, sendika tabanında adeta bir patlamaya yol açtı.

EMEKÇİ KAZAN KALDIRDI: TOPLU İSTİFALAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllardır emek veren ancak yönetim nezdinde karşılık bulamadığını belirten sağlık çalışanları, dayatmalara karşı toplu istifalarla yanıt verdi.

KSÜ bünyesinde gerçekleşen kitlesel kopuşların ardından Öz Sağlık-İş kan kaybederken, işçinin hakkını savunma ve sahaya inme sözü veren TÜRK-İŞ konfederasyonuna bağlı sendika masadaki gücü ele geçirdi.

Üniversitede yaşanan bu kırılma, 3 dönemdir süregelen yetki dönemini resmi olarak kapatırken; sağlık camiasında "Kibri ve anti-demokratik uygulamaları emekçinin iradesi yıktı" yorumlarına neden oldu.

KAMU HASTANELERİNDE İSTİFA DALGASI BÜYÜYOR!

Üniversite kalesini kaybeden Arifoğlu yönetiminin erimesi KSÜ ile sınırlı kalmadı. İldeki diğer kamu hastanelerinde de benzer huzursuzluklar nedeniyle peş peşe istifalar yaşanmaya başladı.

Sendika kulislerinde ve hastane koridorlarında, yarın gerçekleşecek seçimin akabinde bu istifa dalgasının katlanarak artması ve Öz Sağlık-İş’in il genelindeki varlığını tamamen riske sokması bekleniyor.