Sendika kulisleri kaynarken sağlık kamuoyu tek bir soruya kilitlendi: Bu sandıktan emekçinin kendi iradesi gerçekten çıkabilecek mi?

“GİZLİ KAPAKLI DELEGE” İDDİASI SAHAYI KARIŞTIRDI

Sendika tabanından sızan bilgilere göre, oy kullanacak delege listesi kurumlarda ter döken çalışanların da işyeri temsilcilerinin de bilgisi dışında hazırlandı.

Listelerin doğrudan Öz Sağlık-İş Kahramanmaraş İl Temsilcisi Murat Arifoğlu ve yönetimi tarafından yazıldığı, hatta kimi şube yöneticilerinin dahi süreçten son anda haberdar olduğu öne sürülüyor.

Tabanın yaptığı tüm itirazlara rağmen listenin milim değişmemesi tepkileri iyice alevlendirdi.

Saha tek bir soruyla çalkalanıyor:

“Bizim belirlemediğimiz delege, yarın sandıkta bizi nasıl temsil edecek?”

ÖNCE KSÜ, ARDINDAN KAMU HASTANELERİ: KAN KAYBI BÜYÜYOR.

Kriz sadece delege listesiyle sınırlı değil. Çalışanların sorunlarına kulak tıkanması, sahadan kopuk yönetim anlayışı ve tepeden bakan tavırlar huzursuzluğun ana kaynağı olarak gösteriliyor.

Süreçte yaşanan bu kırılma, önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) yaklaşık 500 istifa ve ardından gelen yetki kaybıyla sonuçlandı.

Üniversitedeki dalganın ardından kamu hastaneleri ve il genelindeki diğer sağlık kurumlarında da yaprak dökümünün sürdüğü görüldü.

Kahramanmaraş genelinde sendikadan kopan üye sayısının 1.000’in üzerine olduğu iddiası ise mevcut yönetimin önünde yanıt bekleyen en ağır tablo olarak duruyor.

Seçimden sonra istifalarının daha da artması bekleniyor.

“SEÇİMİN KAZANANI ŞİMDİDEN BELLİ Mİ?”

Seçim öncesi en çok konuşulan başlık ise yarınki sandığın meşruiyeti.

Mevcut delege yapısının tamamen Arifoğlu yönetiminin koltuğunu koruması üzere kurgulandığı iddiaları, kulislerde “Delegeyi yazan irade, başkanı da şimdiden belirlemiş mi oldu?”

Arifoğlu’nun karşısında güçlü bir alternatifin çıkmasına imkan tanımayan bu delege yapısı tartışmaları büyütürken, yarınki kurulda sadece kimin seçileceği değil, emekçinin sandığı ne kadar tanıyacağı merak ediliyor.

SİYASİ İRADE TAVRINI NASIL KOYACAK?

Üniversitedeki yetki kaybı, binaya yansıyan kitlesel istifalar ve delege şaibeleri ortadayken, kentteki siyasi isimlerin yarınki genel kurula katılıp katılmayacağı da ayrı bir merak konusu haline geldi.

Kahramanmaraş kamuoyu yarın siyasetin vereceği fotoğrafı bekliyor:

Bu kadar tartışmalı bir kurulda siyasiler protokoldeki yerini alacak mı?

Tepkili emekçi salona gelecek mi?

Yarın o salonda kimler duracak, kimler mesafesini koruyacak?

ASIL SINAV SANDIK KAPANDIKTAN SONRA!

Öz Sağlık-İş Kahramanmaraş’ta yarın sandığı kuracak ve oy sayımı bitecek. Ancak yönetim için asıl fırtına seçimden sonra kopacak:

İstifa dalgası durdurulabilecek mi?

Emekçinin kırılan güveni yeniden inşa edilebilecek mi?

Yoksa sağlık camiasındaki bu kopuş, sendikanın ildeki varlığını tamamen mi eritecek?

Kahramanmaraş’ta gözler yarın kurulacak sandıkta.

Ancak çıkan sonuç ne olursa olsun, son sözü sandıktaki oylar değil,

sahadaki emekçinin kararı belirleyecek.