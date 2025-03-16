Edinilen bilgilere göre, Ö.Ü. yönetimindeki 31 AUH 046 plakalı araç, Aksu Kavşağı'ndan Önsen istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen E.M. yönetimindeki 46 AHH 759 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralılar

Kazada, 46 AHH 759 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan sürücüler E.M., S.D., Ü.K. ve E.D. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece saatlerinde ve kavşaklarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Görgü Tanıkları:

Kaza anına tanık olan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve olay yerine koştuklarında araçların hurdaya döndüğünü gördüklerini ifade ettiler. Ayrıca, kazanın çok şiddetli olduğunu ve yaralılara yardım etmek için seferber olduklarını belirttiler.