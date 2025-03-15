Olay, saat 14.30 sıralarında Demircilik Mahallesi'nde meydana geldi.
Evinin önünde bulunan yüksek gerilim hattı direğine tırmanan 86 yaşındaki M.T. henüz bilinmeyen sebeple elektrik akımına kapılıp yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.