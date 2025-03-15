Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, göreve yeni başlayan genç tıbbiyelilerin önemini vurgulayarak, "Bugün, tıbbiyelilerin zorlu ancak bir o kadar kutsal yolculuklarının ilk adımıdır. Bir canı kurtarmaktan daha anlamlı bir meslek yoktur. Beyaz önlükleriniz hayırlı olsun." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ise hekimliğin fedakârlık gerektiren bir sanat olduğuna dikkat çekerek, "Doktor olmak, sürekli öğrenmek ve öğretmek demektir. Hekimliğinizi vicdan, empati ve sabır ile yürüteceksiniz." ifadelerini kullandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Osmanlı döneminde kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin modern tıp eğitiminin temellerini attığını belirterek, "Tıbbiyeli olmak, dünyanın hızlı değişen koşullarına ayak uydurmayı gerektirir. Bilgi ve pratiği en iyi şekilde sunan bir fakülte olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ise hekimliğin yaşam boyu devam eden bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Hastalarınızla bağ kurarak, empati ve etik değerler çerçevesinde onlara yaklaşmalısınız. İyi bir hekim, sadece bilgi sahibi değil, aynı zamanda hikmet ve erdem sahibi olandır." diye konuştu.

Törenin devamında, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Özcengiz, "İyi Hekimlik" konulu bir konferans verdi. Özcengiz, "Hekimlik sadece bir meslek değil, insanı anlamak ve ona dokunabilmektir. Hekimler, bilginin güncellenmesi ve etik değerlerle insan onurunu koruma sorumluluğunu taşımalıdır." dedi.

Konferans sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Prof. Dr. Dilek Özcengiz’e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. Ardından, öğrencilere beyaz önlükleri protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.