Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi bahçesinde düzenlenecek olan iftar organizasyonu, “Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik İftarı” temasıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında bin kişilik iftar sofrası kurulacak ve katılımcılar Ramazan’ın bereketini paylaşma fırsatı bulacak.

HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Davetin öncüsü olan hayırsever iş insanı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu sofrada hiçbir ayrım olmadan, aynı duanın içinde birleşen gönüller olacağız. Ramazan, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda birlik olmak, paylaşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Tüm Kahramanmaraşlıları bu güzel sofraya davet ediyorum.”

MANEVİ ATMOSFERDE DAYANIŞMA PEKİŞECEK

Bu özel iftar organizasyonunun, Kahramanmaraş halkı arasında birlik ve beraberliği güçlendirmesi, Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde paylaşım ve dayanışmayı artırması hedefleniyor. Gönüllerin buluşacağı bu sofrada, birlik duygusu pekişirken, Ramazan’ın bereketi hep birlikte yaşanacak. 17 Mart Pazartesi Tıp Fakültesi bahçesi..