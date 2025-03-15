Öztunç, depremde kaybolan vatandaşların yakınlarının en büyük isteğinin, kayıpları için dua edebilecekleri bir mezar yeri olduğunu vurguladı.

Öztunç'un Bakan Yerlikaya'ya Yönelttiği Sorular şöye:

11 ili etkileyen 6 Şubat depreminde kayıp başvuru yapılan kişi sayısı kaçtır? Bakanlığın kayıp olarak kayda geçirdiği vatandaş sayısı iller bazında ne kadardır? Bunların kaçı çocuktur? Bu çocukların akıbeti ne olmuştur?

Kayıp yakınlarından alınan DNA örneklerine rağmen neden olumlu veya olumsuz bir dönüş yapılmamaktadır? Bugüne kadar kayıp olarak bildirilenlerden kaçı bulunmuştur?

On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde defin işlemleri sırasında kimlik tespitlerinin doğru yapılmadığı ve bu nedenle kayıplara ulaşılamadığı iddiası doğru mudur?

Kayıplar konusunda bugüne kadar neden bir ilerleme kaydedilememiştir? Bakanlık olarak kayıpların bulunması için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

Öztunç, soru önergesinde, depremzede yakınlarının yaşadığı belirsizliğe ve acıya dikkat çekerek, yetkililerden bu konuda daha fazla çaba göstermelerini talep etti.