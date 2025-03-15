HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, Başhekim Uzm. Dr. Levent Temel, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Akar, Başhemşire Derya Özmen’in yer aldığı heyet HG Hospital’da görev yapan doktorları odalarında ziyaret ederek TIP Bayramını kutladılar.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, HG Hospital da görev yapan tüm doktorlar adına HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel’e çiçek takdim etti.

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HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, “Sizler hem bizim hem de insanlık için çok özel, çok kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Geceniz gündüzünüz insanlar. Ailenizden, istirahatinizden, kendi özel yaşamınızdan fedakarlık yapıp herkese umut oluyorsunuz. İyileştiren hastane modeli ile hayata geçirdiğimiz HG Hospital ailesinin bir ferdi olduğunuz için ve bizimle birlikte bu kutlu yola çıktığınız için size minnettarız . Sizin gibi değerli hekimlerimizle bu büyük ailenin parçası olmak bizim için de çok kıymetli. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz’ dedi.

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HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel ise yaptığı konuşmasında “Sizler insanlara umut veriyor, şifa dağıtıyorsunuz. Çok kıymetli bir görevi icra ediyorsunuz. Fedakarlığınız ve emeğiniz için minnettarız. Çabalarınız ve emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. TIP Bayramınız kutlu olsun’diye konuştu.

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