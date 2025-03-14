Şehir merkezinde yeni konut ve iş yerlerinin inşa edileceği alanlarda bulunan geçici iş yerlerinin taşınma süreci başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Merkez AFAD Çarşısı, Diyarbakır Çarşısı, eski 12 Şubat Stadyumu civarı, Kuddusi Baba ve Azerbaycan bulvarlarında bulunan geçici iş yerleri, Piazza AVM etrafında ve Gayberli Mahallesi’nde oluşturulan yeni alanlara taşınacak.

Bu doğrultuda, esnafların yeni yerlerine adil bir şekilde yerleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda kura çekim töreni düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende, esnaflar kendilerine tahsis edilen yeni geçici iş yerlerini öğrendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanacağı ve esnafların yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Taşınma sürecinin planlandığı şekilde tamamlanmasıyla birlikte esnaflar, yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edecek.