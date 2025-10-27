Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor. Pusula Maraş çatısı altında gençlere yönelik çeşitli destek ve eğitim programlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Bilişim Akademileri”ni başlatıyor.18 – 30 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenlenecek akademi programı, bilişim dünyasına adım atmak isteyen katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim fırsatı sunacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek derslerde;GameMaker ile 2D Oyun Geliştirme,Katı Modelleme ve 3 Boyutlu Yazıcı Kullanımı,Kodlamasız 0’dan Yatırıma Oyun Geliştirme,Unity ile Oyun Geliştirmeye Giriş ve

Dijital Tasarımgibi konularda kapsamlı eğitimler gerçekleştirilecek.Gençlerin teknoloji ve yazılım alanında yetkinlik kazanmalarını amaçlayan proje, katılımcıların oyun geliştirme, tasarım ve üretim süreçlerine profesyonel bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacak.

Çevrimiçi Başvurularda Son Gün 6 Kasım

Başvurular, 6 Kasım Perşembe gününe kadar çevrimiçi olarak kabul edilecek. Programa katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/27/pusula-maras-bilisim-akademileri-basvuru-formuadresi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uygun şekilde donanım kazanmaları için bu tür eğitimlerin devam edeceği vurgulanarak, “Pusula Maraş çatısı altında gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki becerilerine katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.