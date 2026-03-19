Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik iklimini ilçelere taşıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “İlçemde İftar Var” programı kapsamında gönül sofrasını Nurhak’ta kurdu. Yoğun katılımın olduğu organizasyon, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran vatandaşlar, aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini ve paylaşma kültürünü birlikte yaşadı. İftar programına; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurhak Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Günay Ünsal da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Aileler ve Çocuklar Keyifli Vakit Geçirdi

Program aynı zamanda çocuklara yönelik etkinliklerle de renklendi. Minik misafirler için sahnelenen tiyatro gösterileri büyük beğeni toplarken, Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Başkan Görgel, Vatandaşlarla İftar Yaptı

Program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, masaları tek tek gezerek ilçe sakinleriyle sohbet etti. Ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren özel bir dönem olduğuna dikkat çeken Görgel, bu tür organizasyonlarla hemşehrilerle daha güçlü bağlar kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Şehrimiz Güçlü Kardeşlik Bağına Sahip”

Ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren en özel zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Nurhak ilçemize kazandırdığımız modern alt ve üstyapı yatırımının toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Şimdi ise iftar sofrasının bereketini Nurhaklıhemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel iklimi yalnızca şehir merkezimizde sınırlı tutmayarak, tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istedik. ‘İlçemde İftar Var’ programımızın temel amacı da tam olarak budur. Nurhaklıhemşehrilerimizin bu güzel sofraya gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya ‘amin’ demek, gönüllerimizi birleştirmek bizim için en büyük kazanç. Bu birlik ve beraberlik tablosu, Kahramanmaraş’ımızın ne kadar güçlü bir kardeşlik ruhuna sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu” diye konuştu.