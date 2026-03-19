Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Görgel, mesajında bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren en özel zamanlar olduğuna vurgu yaptı. Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Görgel, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın zirveye ulaştığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerdir” ifadelerini kullandı.

“Yaralarımızı Birlikte Sarıyor, Sevincimizi Birlikte Yaşıyoruz”

Depremin ardından şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın dayanışma ruhuyla her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, “Asrın felaketinin ardından hemşehrilerimizle el ele vererek şehrimizi yeniden inşa ediyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu bayramın; şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve umut getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Mesajının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Görgel, “Bu vesileyle başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.