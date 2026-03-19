Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Toptaş, Ramazan Bayramı’nın tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam âlemine huzur, saadet ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

Mesajında 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Başkan Toptaş, yaşanan acıların hâlâ yüreklerde tazeliğini koruduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Başkan Toptaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim; rahmet, merhamet, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi sağlık ve huzur içerisinde bu mübarek günlere eriştiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramlar; aynı inancın, aynı değerlerin neşesinde bizleri buluşturan, yürekleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren ilahi armağanlardır. Bu mübarek günler, sevgi ve muhabbetle sevdiklerimize daha sıkı sarılmamız, ihtiyaç sahiplerini gözetmemiz ve gönül köprülerimizi güçlendirmemiz için önemli bir fırsattır.”

‘Onikişubat Belediyesi olarakRamazan ayını dolu dolu geçirdik’

Toplumun tüm kesimlerinin bayramın manevi ikliminden en güzel şekilde istifade etmesi gerektiğini belirten Başkan Toptaş, özellikle yaşlılar, çocuklar, ihtiyaç sahipleri ve depremzede vatandaşların unutulmaması çağrısında bulundu. Bayramların sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gönülleri onarma ve yaraları sarma zamanı olduğuna dikkat çeken Toptaş, dayanışma kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayı boyunca Onikişubat Belediyesi olarak sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan Toptaş, bayram süresince de hemşerilerin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Toptaş, belediyenin ilgili birimlerinin bayram boyunca kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Başkan Toptaş, mesajının sonunda şu temennilerde bulundu:

“Bu mübarek bayramın; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, umutların yeniden yeşerdiği bir milat olmasını diliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara sağlık, huzur ve mutlulukla ulaşmasını temenni ediyorum. Başta Kahramanmaraşlı hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”