Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Çuhadar, yayımladığı taziye mesajında Şaziye Yüzbaşıoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Çuhadar, mesajında merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek, başta Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Pınar Yüzbaşıoğlu olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

BAŞKAN GÖRGEL'DEN MESAJ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yayımladığı taziye mesajında, Şaziye Yüzbaşıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, “Kıymetli Mehmet Yüzbaşıoğlu ağabeyimizin eşi Şaziye Yüzbaşıoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta Yüzbaşıoğlu ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” sözleriyle merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır temennisinde bulundu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Şaziye Yüzbaşıoğlu’nun cenazesi, yarın Bahçelievler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Taziyelerin ise Abdulhamithan Taziye Evi’nde kabul edileceği öğrenildi.