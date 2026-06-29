Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirecek yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında Ceyhan köprüsünde genişletme çalışmaları başladı. Çalışmalar süresince Batı Çevre Yolu'ndaki trafik akışı geçici ulaşım planına göre gerçekleştirilecek.

Buna göre, şehir merkezinden Ceyhan Köprüsüne gidiş istikameti tek şerit üzerinden sağlanacak. Şehir merkezine gidiş istikamet ise ki şerit olarak hizmet verecek. Böylece hem çalışma sahasının güvenliği korunacak hem de trafik akışının kontrollü şekilde devam etmesi sağlanacak. Çalışma alanında hem ekiplerin güvenliğini hem de sürücülerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla kapsamlı trafik güvenliği önlemleri uygulamaya alındı. Yol boyunca yönlendirme levhaları, uyarı işaretleri ve gerekli emniyet ekipmanları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin özellikle çalışma bölgesine yaklaşırken hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine eksiksiz şekilde uymaları ve trafik görevlilerinin yönlendirmelerini dikkate almaları gerektiği ifade edildi.