Başta köprü ve sanat yapıları imalatlarının tamamlandığı kavşakta, sıcak asfalt serimine geçildi.

Kahramanmaraş’ta ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla hayata geçirilen Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin ulaşım vizyonunu yeniden şekillendirecek en önemli projelerden biri olan Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Kavşağın Yolları Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

500 Milyon TL’lik bütçesiyle Kahramanmaraş ulaşım tarihinin en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkan Sanayi Kavşağı’nda sıcak asfalt serimine geçildi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki güzergâhta 47 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Başta sanayi bölgesi olmak üzere birçok noktaya erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak olan dev proje, yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunulacak.

Köprülerin Yapımı Tamamlandı

Proje kapsamında inşa edilen 7 ayak üzerine inşa edilen, 370 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip iki köprünün imalatları tamamlandı. Modern mühendislik teknikleri kullanılarak inşa edilen yapı, bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getirecek önemli bir geçiş noktası olacak. Ekipler, aynı zamanda toprakarme imalatlarını da tamamlarken, yaya korkuluklarının imalatlarına da devam ediyor.

“Yatırımlarımızı Aralıksız Sürdürüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ımızın ulaşım standartlarını yükseltmek ve hemşehrilerimizin daha güvenli, hızlı ve konforlu seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sanayi Kavşağı Projesi de bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz en önemli ulaşım yatırımlarından biri. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle koordinasyon içerisinde yürütülen bu çalışma tamamlandığında, Doğu Çevre Yolu üzerindeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlayacak, sanayi bölgemize ulaşım ise çok daha güvenli ve kesintisiz hale gelecek. Şehrimize kazandırdığımız bu yatırım ulaşımı kolaylaştırdığı gibi üretim ve ticaretin gelişmesine de önemli katkılar sunacak. Şehrimize değer katacak bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, milletvekillerimize ve projede emeği bulunan tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.