Sahada sergilediği dikkat çekici performans ve enerjik tavırlarıyla magazin dünyasında geniş yankı uyandıran Aytekin, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Golf sahasında ortaya çıkan görüntülerde Habib Aytekin’in disiplinli duruşu ve spora olan ilgisi dikkat çekti.

Yoğun iş temposuna rağmen aktif yaşam tarzını sürdürmesi de öne çıktı.

Ünlü isim, hem medya alanındaki çalışmaları hem de sosyal hayatındaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor.

Renkli Hayatlar programı için yoğun hazırlık

Habib Aytekin’in, “Renkli Hayatlar” programı için çalışmaları devam ediyor.

Programın yeni dönem içerikleri üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Farklı konseptlerle ekranlara gelmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Kanal D projelerinde yeni dönem

Habib Aytekin, Kanal D bünyesindeki “Affetmem Seni” dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Televizyon dünyasında daha görünür olacağı iddia edilen ünlü gazetecinin, farklı formatlarda içerik hazırladığı belirtiliyor.

Tarafsız gazetecilik anlayışıyla öne çıkıyor

Mesleki duruşuyla tanınan Habib Aytekin’in, tarafsız gazetecilik anlayışını sürdürüyor.

Magazin dünyasında aktif bir rol üstlenmeye devam ettiği vurgulanıyor.

Üretkenliği ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Habib Aytekin, medya sektöründe marka olmaya devam ediyor.