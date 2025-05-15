Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis gündeminde, şehrin kalkınması, halkın refahı ve şehir genelinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik birçok önemli konu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, 2024 Yılı Kesin Hesabı oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda hesap, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Kurban Kesim Ücretleri Belirlendi

Toplantıda ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kesim ücretleri de karara bağlandı. Alınan karara göre, Afşin, Kılılı, Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık’taki kesimhanelerde büyükbaş hayvan kesim ücreti 4 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise 750 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir’in Hizmet Filosuna 7 Yeni Araç

Kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin hizmet filosuna 12 metrelik 5 adet toplu taşıma aracı ve 2 adet forklift kazandırılması da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.