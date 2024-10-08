Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 22 şüphelinin bu olaylara karıştığı ve 26 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

8 Ekim 2024 tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sırasında 18 ikamet, 2 iş yeri ve 5 araçta adli işlemler gerçekleştirildi.

Yapılan arama işlemleri sonucunda çeşitli çekler, senetler, tapu belgeleri, kredi kartları, silah ve fişekler gibi çok sayıda suç delili ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.