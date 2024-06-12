Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş'ta darphane operasyonu

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda darphanede basılması gereken altınların gramajı ve ayarı ile oynanarak basıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta darphane operasyonu

Kahramanmaraş'ta darphane operasyonu

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda darphanede basılması gereken altınların gramajı ve ayarı ile oynanarak basıldığı ortaya çıktı.

12 Haziran 2024 Çarşamba 18:14

Operasyon kapsamında; 5 adet 21 ve 22 ayar Reşat altın, 2 adet 22 ayar tam altın, 5 adet 22 ayar yarım altın, 6 adet 22 ayar yarım Reşat altın, 2 adet 21 ayar yarım Reşat altın, 2 adet 22 ayar Ata altın, 1 adet 258 gram kesilmiş külçe altın, 2 adet 24 ayar külçe altın, 8 parça halinde 387 gram 24 ayar saf altın, 16 parça 894 gram 24 ayar saf altın, 1 adet kesilmiş vaziyette 278 gram külçe altın, 2 adet 200 gram ağırlığında 24 ayar külçe altın, 40 adet 56 gram ağırlığında çeyrek altın, 3 adet kesme astar, 7 adet 18 ayar kesilmiş altın astar, 185 adet basıma hazır altın pulu, 207 adet 358 gram ağırlığında 22 ayar çeyrek altın, 12 adet basıma hazır vaziyette 21 ayar altın, 140 bin TL suç geliri, 54 adet altın basımında kullanılan kalıp ele geçirildi.

ilgili olarak M.A. ve M.A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kaza! Ölü ve yaralılar var!
Kahramanmaraş’ta kaza! Ölü ve yaralılar var!
Kahramanmaraş’ta 125 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta 125 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta kanyonda mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta kanyonda mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı
Pazarcık’ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Pazarcık’ta Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil tıra çarptı! 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil tıra çarptı! 2 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber