Kahramanmaraş'ta darphane operasyonu

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda darphanede basılması gereken altınların gramajı ve ayarı ile oynanarak basıldığı ortaya çıktı.