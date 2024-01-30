Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu çerçevede düzenlenecek etkinliklerde herhangi üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında ruhsatlı olsa dahi kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen tarihlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.