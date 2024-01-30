Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!

Kahramanmaraş Valiliği, kurtuluş etkinlikleri kapsamında kent genelinde kurusıkı dahil silah taşımayı yasakladı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!

Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!

Kahramanmaraş Valiliği, kurtuluş etkinlikleri kapsamında kent genelinde kurusıkı dahil silah taşımayı yasakladı.

30 Ocak 2024 Salı 11:38

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu çerçevede düzenlenecek etkinliklerde herhangi üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında ruhsatlı olsa dahi kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen tarihlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta polis 128 kişiyi yakaladı!
Kahramanmaraş’ta polis 128 kişiyi yakaladı!
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Kahramanmaraş’ta tarihi Tevratı satmaya çalışanlar yakalandı!
Kahramanmaraş’ta tarihi Tevratı satmaya çalışanlar yakalandı!
Kahramanmaraş’ta bina çöktü, operatör can verdi!
Kahramanmaraş’ta bina çöktü, operatör can verdi!
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası otomobil alev aldı
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası otomobil alev aldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber