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Kahramanmaraş’ta otomobil bariyere ok gibi saplandı! 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybetti otomobil ile bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil bariyere ok gibi saplandı! 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil bariyere ok gibi saplandı! 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybetti otomobil ile bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

19 Haziran 2024 Çarşamba 11:19

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Kayseri yolu Rasim Özdenören Tüneli girişinde sürücü, yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kazada sürücü ile birlikte toplam 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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