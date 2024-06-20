Kahramanmaraş’ta serinlemek isteyen genç canından oldu

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.