Kahramanmaraş’ta serinlemek isteyen genç canından oldu

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan acı olayda, Menzelet Barajı göletine serinlemek amacıyla giren 22 yaşındaki Menderes Sarıpınar, suyun içinde kaybolması sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda Sarıpınar'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.