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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!

Kahramanmaraş’ın bir fabrikada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını!

Kahramanmaraş’ın bir fabrikada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:31

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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