Saldırgan kadın polis ekipleri tarafından kimseye zarar vermeden yakalandı.

POMPALI TÜFEKLE HASTANEYİ BASTI

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye girdi.

ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Bir müddet bağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, etrafa tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖZALTINA

Olay sonrası kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Polisin olay sonrası incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş Valiliği, pompalı tüfekle hastaneyi baskını ile ilgili basın duyurusu yayımladı.

05.10.2024 tarihinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içerisinde bir kadın şahıs pompalı tüfek ile saldırı girişiminde bulunmuştur.

Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içerisinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G isimli kadın şahıs olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içerisinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir.

Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde ; psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini amacının kendisine zarar vermek olduğu ve ikametine yakın olduğu için Hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir.



Olay nedeniyle Hastanede herhangi bir vatandaşımız yada sağlık çalışanımız zarar görmemiştir.

Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.