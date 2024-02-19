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Kahramanmaraş’ta taciz iddiası!

Kahramanmaraş Valiliği, bir okulda yaşanan taciz iddialarıyla ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş’ta taciz iddiası!

Kahramanmaraş’ta taciz iddiası!

Kahramanmaraş Valiliği, bir okulda yaşanan taciz iddialarıyla ilişkin yazılı açıklama yaptı.

19 Şubat 2024 Pazartesi 14:27

Açıklamada, “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna yansıyan Dulkadiroğlu ilçemizdeki bir ilkokulda taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur.

Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, Okul Müdürü N.S. ile aynı okul müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce, 657 sayılı Kanunun 137. Maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.

İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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