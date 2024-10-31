Olay, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi’nde, E.K. yönetimindeki 46 ACE 046 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Takla atan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada sürücü E.K. ile birlikte araçta bulunan Oğuzhan Polat (16), M.E.P., K.D. ve Y.E.P. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Oğuzhan Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.