Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili ekiplerin çalışmaları sonucu; Menderes Mahallesi’nden 2, Pınarbaşı Mahallesi’nden 1 ve Serintepe Mahallesi’nden 1 olmak üzere toplam 4 motosiklet hırsızlığı olayı çözüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayların şüphelileri tespit edilerek yakalanırken, ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili Y.E. (15), Y.S. (16), K.Ş.A. (15), M.N.A. (17) ve H.M.Y. (23) isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.