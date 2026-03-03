Süleymanlı Mahallesi Acere mevkisinde yer alan ve tek kemerli olarak inşa edilen taş köprü, 20 metre uzunluğu ve 3,80 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Zamana direnen mimarisi ve sağlam yapısıyla bölgenin simgelerinden biri haline gelen Kanlı Köprü, özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli depremler olarak kayıtlara geçen 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında zarar görmemesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Tarihi köprü, Süleymanlı’daki diğer kültürel miras unsurlarıyla birlikte ziyaretçilere adeta açık hava müzesi niteliğinde bir atmosfer sunuyor. Köprünün bulunduğu bölgede tarihi bir hamam, kale kalıntıları, Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü ve Soğukpınar Çeşmesi gibi yapılar da yer alıyor. Uzmanlar ve bölge sakinleri, bu tarihi değerlerin turizme kazandırılmasının hem kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını hem de kültürel mirasın korunmasına destek olacağını ifade ediyor.

Tarihsel süreçte 1915 yılına kadar 18 bini aşan nüfusuyla Maraş Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi olan Zeytun, 25 Mart 1915’te yaşanan Ermeni isyanı ve Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey’in şehit edilmesinin ardından padişah fermanıyla Süleymanlı adını aldı. Cumhuriyet döneminde bucak statüsünde olan yerleşim yeri, günümüzde mahalle statüsünde bulunuyor.

Yaklaşık 300-400 hanelik nüfusa sahip Süleymanlı Mahallesi’nin önemli bir bölümünü Selanik’ten gelen muhacir ailelerin torunları oluşturuyor. Yüzyıllardır ayakta duran Kanlı Köprü ve çevresindeki zengin tarihi miras, bölgeyi ziyaret edenleri etkilemeye devam ediyor.