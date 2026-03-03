Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Bekiroğlu, kendisine ve ekibine güvenen tüm üyelere teşekkür ederek sözlerine başladı. Görevi devraldıkları önceki dönem İl Temsilcisi ve yönetimine de odanın gelişimine sundukları katkılar nedeniyle şükranlarını sundu. “Emekleri bizim için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde mesleki hakların korunması ve mühendislik onurunun güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Bekiroğlu, üyelerin ekonomik ve özlük sorunlarının çözümü ile kentin teknik gelişimine katkı sunmayı öncelikli hedefler arasına koyduklarını belirtti.

Birlik ve dayanışma vurgusu yapan Bekiroğlu, ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla, gerektiğinde ise mesleğin ve meslektaşlarının haklarını güçlü şekilde savunacaklarının altını çizdi.

“Bugünden itibaren daha güçlü, daha görünür ve daha etkili bir İl Temsilciliği için sorumluluk alıyoruz” diyen Bekiroğlu, mühendisliğin sesini her platformda yükselteceklerini ve meslektaşlarının hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda ise tüm üyelerle birlikte daha güçlü bir oda ve mühendislik camiası inşa edeceklerini ifade ederek dayanışma çağrısında bulundu.