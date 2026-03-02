Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden başvuru formuna ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta 50 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik örnek bir eğitim hamlesi başlatılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen “Tazelenme Üniversitesi” projesi, hayat boyu öğrenme anlayışını güçlendirmeyi ve ileri yaş grubundaki bireylerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve KİÜ’nün öncülüğünde yürütülecek projeye; Dulkadiroğlu Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müze Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Geniş bir kurumsal iş birliğiyle hayata geçirilen program, şehirde aktif yaşlanma ve sosyal katılımın artırılmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

14 Haftalık Eğitim Programı

2025 – 2026 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uygulanacak Tazelenme Üniversitesi kapsamında toplam 14 haftalık bir eğitim süreci planlandı. Dersler haftada bir gün ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Katılımcıların programa düzenli devam etmeleri zorunlu olacak.Alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından verilecek derslerle katılımcıların hem bilgi birikimlerini artırmaları hem de sosyal çevrelerini genişletmeleri amaçlanıyor. Program sayesinde 50 yaş ve üzeri vatandaşlar üniversite ortamını yeniden deneyimleme fırsatı bulacak.

Başvuru Şartları ve Süreci

Tazelenme Üniversitesi’ne başvurmak isteyen vatandaşların 50 yaş ve üzerinde olması ve en az ilkokul mezunu olması şartı aranıyor. Kontenjanla sınırlı olan programa başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.Eğitime katılmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/02/tazelenme-universitesi-basvuru-formu internet adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvurular 6 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Geniş kapsamlı bir iş birliğiyle hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi, ileri yaş grubundaki vatandaşlara “öğrenmenin yaşı yoktur” mesajını güçlü bir şekilde vermeye hazırlanıyor.