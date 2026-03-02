Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen “İlçemde İftar Var” programının ikinci durağı Afşin oldu. İlçede yoğun katılımla gerçekleştirilen program, birlik ve beraberliğin güçlü bir şekilde hissedildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik iklimini birlikte yaşayan vatandaşlar, salonu doldurarak programa büyük ilgi gösterdi. 7’den 70’e her yaştan katılımcının yer aldığı programda, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut da katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla yakından ilgilenerek Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı.

Tüm Alanlarda 2,3 Milyarlık Yatırım

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin’de vatandaşlarla bir arada olmaktan ve Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız felaketin ardından görevde olduğumuz 23 aylık süreçte Afşin’imiz için büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu süreçte toplam 2,3 Milyar TL’lik yatırım planladık ve hayata geçirdik. Altyapıda içmesuyuna, bugüne kadar 300 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Devam eden Akdere İsale Hattı ile Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerimizin içmesuyu ihtiyacını uzun vadeli şekilde güvence altına alacağız. Bugüne kadar; 105 kilometre asfalt, 60 bin metrekare parke ve bazalt ile yol bakım çalışmaları olmak üzere ulaşıma 335 Milyon TL yatırım yaptık. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisini 800 milyon TL yatırımla tamamladık çok şükür. Bölgenin en büyük, en donanımlı tesisi oldu. İnşallah bu asfalt sezonunda bölgedeki asfalt ihtiyacını karşılayacak” cümlelerini kaydetti.

“Yatırımlarımızı Artırarak Sürdüreceğiz”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “İlçemizin nefes alanı olan Afşin Millet Bahçesinde yenileme çalışmalarımızı yaz ayında tamamlayacağız inşallah. Alparslan Mahallesi ve TOKİ bölgelerinde 3 adet halı saha yapımına başladık. Sosyal destek alanında yeni bir döneme girdik. Ülkemize örnek teşkil eden bir programla ilçelerimizde de yardımlarımızı sürdürüyoruz. 23 ayda toplam 20 Milyon TL’yi aşan desteklerimizi hemşehrilerimizle paylaştık. İnşallah bu yıl da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.