Başkan Görgel, “Türkoğlu’nun en büyük eksiklerinden biri altyapıydı. 2 yılda ilçe tarihinin en büyük altyapı seferberliğine imza attık.

İlçemize 23 ayda 245 Milyonluk yol yatırımı kazandırdık. Şerife Tanzel Taziye Evi ve Katı Atık Transfer İstasyonu gibi değerli yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çiftçilerimize yönelik destek ve projelerimizi artırarak sürdürüyoruz. Türkoğlu’na yatırımları artırarak sürdüreceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehirde başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci kapsamında hayata geçirilen dev yatırımlar bir bir hizmete giriyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 825 Milyon TL’lik yatırımla Türkoğlu’na kazandırılan alt ve üstyapı projelerinin toplu açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende; Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap projesi, altyapı ve yol yatırımları, 4 köprü, Şerife Tansel Taziye Evi Yenileme Projesi ile Katı Atık Transfer yatırımlarının toplu açılışı yapıldı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen ve vatandaşlar da katıldı.

“Yeniden Toparlanma Sürecinde Türkoğlu’nu Önemli Aşamaya Getirdik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Asrın felaketini yaşamış şehrin evlatları olarak bugün burada güçlü bir iradenin, sarsılmaz bir dayanışmanın ve yeniden dirilişin tablosunu hep birlikte görüyoruz. 6 Şubat depremleri şehrimizi derinden etkiledi. Türkoğlu da en fazla hasar alan ilçelerimizdendi. Ama bugün hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimler olarak bizler ve milletimiz el ele vererek artık Türkoğlu ilçemizdeki toparlanma sürecini de önemli bir aşamaya getirmiş durumdayız. Tabi bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak biz de önemli çalışmaları tamamladık” dedi.

Türkoğlu Tarihinin En Büyük Altyapı Yatırımı

Türkoğlu’nda ilçe tarihinin en büyük altyapı çalışmasının hayata geçirildiğini belirten Başkan Görgel, “Şehrimizin en büyük eksiği altyapıydı. Türkoğlu’muzda da bu noktada ciddi yetersizlik vardı. Burada içmesuyunu önceledik. İlçe merkezinde 215 kilometrenin üzerinde içmesuyu hattı inşa ettik. Yeni içmesuyu depoları ile modern bir su iletim sistemi kurduk. Bu yatırım Türkoğlu tarihinin en büyük altyapı yatırımı. İki yılda 300 Milyon TL’yi aşan bir maliyet bu. Tabi bunun yanında içerisinde bulunduğumuz Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesisimiz. Belirli bir kapasiteye göre yapılmış. İlçe merkezimizdeki konutların inşasıyla bu tesisimiz ihtiyacı karşılayamayacak hale geldi. Hızlıca projelendirerek 2. etap ilavesini yaptık. Şu anda hamdolsun ilçe merkezimizin atıksuları uluslararası standartlarda arıtılıyor. Tesisimiz tamamen çevreci bir modelle işletiliyor” cümlelerini kaydetti.

“Türkoğlu’na 23 Ayda 245 Milyonluk Yol Yatırımı”

Altyapının ardından gerçekleştirilen yol yatırımlarına da değinen Başkan Fırat Görgel, “Altyapı yapılınca tabi yollarımız da hasar aldı. Türkoğlu’nda 23 ayda 245 Milyon TL’lik yol yatırımını tamamladık. 40 kilometre asfalt, 25 bin metrekare parke ve bazalt çalışmaları başlıklarımızın bazıları. İnşallah bu yıl yol yatırımlarımız şehir genelinde artarak devam edecek. Şekeroba’ya 2, Kırmakaya ve Yeşilyöre mahallelerimize de birer tane olmak üzere 4 yeni köprüyü ilçemize kazandırdık. Bunların da maliyeti 20 Milyon TL’nin üzerinde. Mahallelerimize ulaşımı rahatlatan yatırımlar oldu” ifadelerini kullandı.

“Şerife Tansel Taziye Evi İlçemize Hayırlı Olsun”

Başkan Görgel, “Hayırsever Tansel ailemiz tarafından inşa ettirilen Şerife Tansel Taziye Evi’nin deprem hasarını gidererek hizmete aldık. Alt kat taziye evi, üst katta da kuran kursu faaliyete başladı. Bu yatırımı ilçemize kazandıran ailemize de tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Katı Atık Transfer İstasyonu ile Tasarruf

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Türkoğlu ilçemizde çöpler Aksu’daki tesislerimize taşınıyordu. Bu ilçe belediyemiz için de önemli bir maliyet kalemi. Biz burada eksik gördüğümüz Katı Atık Transfer İstasyonumuzu inşa ettik ve hizmete başladı. Bu noktada ilçe belediyemiz de yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağladı” cümlelerini kaydetti.

Gençlere, İhtiyaç Sahiplerine ve Çiftçilere Önemli Destek

Konuşmasında gençlere, ihtiyaç sahiplerine ve çiftçilere sağlanan desteklere de değinen Başkan Fırat Görgel, “Gençlerimiz için Yolderesi ve TOKİ’ler bölgesine 2 halı saha kazandırıyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlamış oluruz inşallah. Tarımsal destek noktasında fide ve fidan desteklerimize bu yıl da devam edeceğiz. Yenilik getirdiğimiz alanlardan biri de sosyal destek çalışmalarımız. Burada çeşitliliği sağladık ve desteğimizi 4 kat artırdık. Göreve geldiğimiz günden bugüne Türkoğlu’nda hemşehrilerimize 20 Milyon TL’yi aşan destek sağladık. Ramazan ayında da çalışmalarımızı açıkladık. Emeklilerimize ve vatandaşlarımıza ilave destekler de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Popülizm Değil, Kalıcı Hizmet”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasını, “Biz ilçemizin eksiklikleri neyse ona göre yol alıyoruz. 23 ayda yaptığımız yatırım 825 Milyon TL. Hiçbir zaman popülizme kaçmadık, kaçmayız da. Biz bu şehre sevdalıyız. İlçeleriyle bir an önce şehrimizi ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için de işe en baştan başlamak zorunda kaldık. Hiçbir siyasetçi altyapı çalışması yapmak istemez. Yollar kazılıyor, vatandaşın konforu düşüyor. Ama bu bizim için bir zorunluluk. Şehirlerimiz yeniden inşa edilirken temeli sağlam atmalıyız. Şehir denildiğinde, merkez denildiğinde bu yerleşim alanlarının belirli bir standardı karşılaması gerekiyor. Biz bunu sağlatmak için çalışıyoruz. İlk günden itibaren de tek derdimizin Kahramanmaraş olduğunu söylüyoruz. Biz hiçbir zaman bir parti ayrımı yapmadık, yapmayız. Türkoğlu için ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa onun mücadelesini verdik, vereceğiz de. Deprem sonrası süreçte konutlardan altyapıya, sosyal donatı alanlarından ulaşım projelerine kadar Kahramanmaraş’ın dört bir yanında büyük bir seferberlik yürütülüyor. Türkoğlu bu diriliş hamlesinin önemli merkezlerinden biri. Bu şehir küllerinden doğmayı bilen bir şehir. Bu millet zorluklar karşısında daha da kenetlenmeyi bilen bir millet. Kahramanmaraş ayağa kalkıyor, Türkoğlu daha da güçleniyor” cümleleriyle noktaladı.

“Kahramanmaraş’ta Uyumlu Birliktelik Var”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Bugün Türkoğlu’nda 825 Milyon TL’lik hizmetlerin açılışını yapacağız. Bunlar çok büyük yatırımlar ve emeği geçenleri kutluyorum. Yerel yönetimler, teşkilatımız ve milletvekillerimiz açısından uyumlu bir birliktelik var Kahramanmaraş’ta” dedi. Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek 825 Milyon TL’lik yatırımın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet programın ardından Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.