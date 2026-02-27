Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşen programda karşılıklı sohbetler yapılırken, basın mensupları şehir gündemine ilişkin sorularını Başkan Akpınar’a yöneltti. Başkan Akpınar da yöneltilen soruları yanıtlayarak belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basının Toplumsal Sorumluluğuna Vurgu

Programda konuşan Başkan Mehmet Akpınar, basının demokrasi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinde basın mensuplarının rolüne dikkat çekti. Yerel ve ulusal basının şehirlerin gelişim sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, basının kamusal sorumluluğunun her zaman kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Başkan Akpınar, şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti. Bu süreçte yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ilkeli ve sorumlu haberciliğin toplumsal güveni güçlendirdiğini ifade etti.

Sorular Yanıtlandı, Değerlendirmeler Yapıldı

İftar programı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mehmet Akpınar, belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgi verdi. Yapıcı eleştirilerin ve görüşlerin yol gösterici nitelik taşıdığını belirterek, bu katkılardan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya “amin” demenin önemine dikkat çekti. Program sonunda iftar davetine katılan basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Akpınar, Ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilen iftar programı, yapılan duaların ardından samimi sohbet ortamında sona erdi.