Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, ilgili birim müdürleri ve Parti Teşkilatı katıldı. Mahalle sakinleriyle birebir temas kurulan toplantıda, vatandaşların talep ve beklentileri yerinde dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Sahadaki ihtiyaçların doğrudan muhataplarıyla ele alındığı program, katılımcı yerel yönetim anlayışının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

Mahalleye Yönelik Altyapı ve Sosyal Alan Çalışmaları Ele Alındı

Toplantıda, Ekberoğlu Mahallesi’nin öncelikli ihtiyaçları detaylı şekilde masaya yatırıldı. Mahallede eksik bulunan yol güzergâhlarında sathi kaplama çalışmaları yapılması yönünde karar alınırken, sokak aralarında eksik olan kilit parke döşemelerinin tamamlanması da gündeme alındı. Kanalizasyon hattı ve logar kapaklarıyla ilgili yaşanan sorunlar için KASKİ ile görüşme gerçekleştiren Başkan Akpınar, ekiplerin sahada inceleme yaparak gerekli çalışmaları yürüteceğini ifade etti.

Ayrıca mahallede uzun süredir ihtiyaç duyulan sosyal tesisin yapımı için belediye tarafından temel atılarak çalışmalara başlanması yönünde karar alındı. Vatandaşların günlük kullanımına katkı sunacak oturma banklarının mahalle genelinde uygun alanlara yerleştirilmesi de toplantıda kararlaştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Mezarlık ve Camiye Yönelik Talepler Toplantı Sırasında Değerlendirildi

Toplantı esnasında mahalle sakinleri tarafından dile getirilen talepler üzerine Başkan Mehmet Akpınar, Ekberoğlu Mahallesi mezarlığında ihtiyaç duyulan çevre düzenlemesi ve parke döşeme çalışmalarıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede konunun ilgili birimlere iletildiği ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Aynı toplantıda mahalle camisinin klima ihtiyacı da gündeme gelirken, bu talep üzerine hayırsever bir vatandaşla irtibat kurulduğu ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik çözüm sağlandığı aktarıldı. Toplantının sonunda Başkan Akpınar, ilçedeki 105 mahallenin tamamına eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, mahalle toplantılarının sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümler üretilmesi açısından önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Akpınar, Ekberoğlu Mahallesi sakinlerine ilgi ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.