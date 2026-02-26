27 Şubat Cuma günü Türkoğlu İlçe Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “İlçemde İftar Var” programı, bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla düzenlenecek.Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın bu yılki ilk durağı Türkoğlu olacak. 27 Şubat Cuma günü Türkoğlu İlçe Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açacak.

Aynı Sofrada Binlerce Gönül

Geleneksel Ramazan sofralarının samimiyetini ve paylaşma kültürünü ilçelere taşıyan “İlçemde İftar Var” programı, yalnızca bir iftar organizasyonu olmanın ötesinde; gönüllerin birleştiği, komşuluk bağlarının güçlendiği ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir buluşma niteliği taşıyor. Spor salonunda kurulacak geniş iftar sofralarında her yaştan vatandaş bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşacak.Program kapsamında vatandaşlara iftar yemeği ikram edilirken, Ramazan’ın manevi iklimini yansıtan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Böylece ilçe sakinleri hem aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşayacak hem de Ramazan akşamının manevi atmosferini birlikte teneffüs edecek.

Ramazan’ın Bereketini İlçelere Taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefledikleri belirtilerek, bu özel buluşmaya tüm Türkoğlu halkı davet edildi. Açıklamada, “Ramazan’ın bereketini ve kardeşliğini hemşehrilerimizle aynı sofrada paylaşmak istiyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizi gönül soframıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.