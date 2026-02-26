Gerçekleşen buluşmada milletvekilleri, Erdoğan'a iyi dileklerini ileterek, anlamlı bir hediye takdiminde bulundu.

Heyet, ünlü şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Esselâm" adlı eserinin ilk baskısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Milletvekilleri, medeniyet davasının ve fikir dünyasının önemli isimlerinden birine ait bu hatırayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Depremde Şehrimize Sahip Çıktı"

Görüşme sırasında konuşan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete adanmış bir ömrün temsilcisi olduğunu vurgulayarak, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'a gösterdiği yakın ilgi ve destek nedeniyle teşekkürlerini iletti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, deprem sonrası şehrimize gösterdiği güçlü sahiplenme, yakından takip ve destek için Kahramanmaraş adına şükranlarımızı arz ediyoruz" denildi.

AK Partili vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömür temennisinde bulunarak, "Nice yıllara" dileklerini yineledi.