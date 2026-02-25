Başkan Görgel, İngiltere’de Birlik Sofrasında Buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Alım kapsamında 10 hayvan bakıcısı, geçici işçi statüsünde görev yapacak.

· Vardiya sistemine göre çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

· Son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak

· En fazla lise mezunu olmak

· 25 Şubat 2026 tarihinden önce Kahramanmaraş merkez ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak (Onikişubat veya Dulkadiroğlu)

İkamet şartı, e-Devlet üzerinden alınacak Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ile belgelendirilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular yalnızca çevrimiçi ortamda kabul edilecek. Adayların 25 Şubat 2026 – 26 Şubat 2026 tarihleri arasında aşağıdaki internet adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor:

https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-25022026-25254