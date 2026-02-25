Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Alım kapsamında 10 hayvan bakıcısı, geçici işçi statüsünde görev yapacak.

· Vardiya sistemine göre çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

· Son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak

· En fazla lise mezunu olmak

· 25 Şubat 2026 tarihinden önce Kahramanmaraş merkez ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak (Onikişubat veya Dulkadiroğlu)

İkamet şartı, e-Devlet üzerinden alınacak Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ile belgelendirilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular yalnızca çevrimiçi ortamda kabul edilecek. Adayların 25 Şubat 2026 – 26 Şubat 2026 tarihleri arasında aşağıdaki internet adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor:

https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-25022026-25254