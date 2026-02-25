Mesleğe 1975 yılında babasının yanında başlayan Tepedibi, aradan geçen 50 yıla rağmen el emeğine dayalı üretimden vazgeçmedi. 1993 yılında Kahramanmaraş’a yerleşen usta, tabakhaneden temin ettiği derileri gön suyunda bekleterek günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya başlıyor.

Eski iş makineleri, traktör ve kamyon lastiklerini geri dönüştürerek yemenilerin alt tabanında kullanan Tepedibi, tamamen el emeğiyle diktiği ürünleri çobanlara, seyislere ve maden işçilerine ulaştırıyor. Geleneksel yöntemlerle ürettiği yemenileri düşük kârla satışa sunduğunu belirten usta, asıl amacının mesleği yaşatmak olduğunu söylüyor.

Çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü köşkerliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Tepedibi, çırak bulmakta zorlandığını ifade etti. Geleneksel mesleklerin unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren deneyimli usta, tüm zorluklara rağmen köşkerlik kültürünü yaşatmakta kararlı olduğunu vurguladı.