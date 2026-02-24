İmzalanan ön protokol kapsamında, Yükseköğretim Kurulu kararları ve OSB-MYO stratejisi doğrultusunda Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun kurulması hedefleniyor. 2026 yılı istihdam vizyonu çerçevesinde şekillenen iş birliği ile öğrencilerin mesleki gelişimlerinin sahada desteklenmesi, sektörün güncel ihtiyaçlarına uygun insan kaynağının yetiştirilmesi ve üretimle eğitimin aynı zeminde buluşturulması amaçlanıyor.

Protokolde yer alan 3+1 ve 2+2 eğitim modeliyle, KSÜ bünyesindeki ilgili teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü akademik ortamda, bir veya iki tam dönemini ise Türkoğlu OSB’de faaliyet gösteren işletmelerde tamamlaması esas alınıyor. Böylece teorik bilgi ile uygulama bütünlüğünün kurumsal bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Taraflar ayrıca YÖK tarafından OSB-MYO öğrencilerine sağlanan destek ve teşviklerden azami düzeyde yararlanılması için ortak veri paylaşımı yapma konusunda mutabakata vardı. OSB’de faaliyet gösteren sektörlerin güncel teknolojik ihtiyaçlarının KSÜ müfredatına seçmeli ders veya uygulama modülü olarak dahil edilmesi de protokolün temel ilkeleri arasında yer aldı. İşletmede mesleki eğitimini başarıyla tamamlayan ve OSB tarafından onaylanan mezunlara, ilgili işletmelerde istihdam önceliği sağlanması yönünde teşvik mekanizması öngörüldü.

Protokol imza programına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık ve Üniversite-Sanayi İş Birliğinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Celal Kurşun katıldı. Programda ayrıca Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Karaca, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Furkan Bayazıt ve Azmi Kaptanoğlu ile OSB Müdürü Ömer Sağlam yer aldı.