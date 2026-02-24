Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirmek amacıyla düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek özel bir musiki dinletisiyle devam edecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, sevilen sanatçı Murat Belet, Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Etkinlik, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanındaki Ramazan Sokağı’nda saat 20.30’da başlayacak. Ramazan akşamlarının huzur ve paylaşım iklimini pekiştirmeyi hedefleyen programda, tasavvufi ve manevi içerikli eserler seslendirilecek.Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Murat Belet; “Yara Bende”, “Kara Sevda”, “Senle Mekke Medine”, “Dilerse Sultanım”, “Bir Yanım Gazze”, “Hicret”, “Medinedir Medine”, “Gül Ola” ve “Sana Geldim” gibi sevilen eserlerini müzikseverler için yorumlayacak. Duygu yüklü repertuvarıyla bilinen sanatçının, Ramazan’ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekilerek, düzenlenen etkinliklerle vatandaşların hem manevi hem de kültürel anlamda zengin bir Ramazan geçirmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, tasavvuf musiki dinletisine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.