Türkiye genelinden seçilen 40 hafız yarışmaya davet edilirken, Ramazan ayının ilk haftasında sahne alan yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İlk haftada yarışan beş güçlü okuyucu arasından, etkileyici kıraati ve güçlü sesiyle öne çıkan Bekir Büyükkurt, günün birincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Büyükkurt, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyarak birinciliğini taçlandırırken, bu anlamlı dereceyle Kahramanmaraş’a gurur yaşattı.

Başarısının ardından duygularını dile getiren Bekir Büyükkurt şunları söyledi:

“Kahraman şehrimize ilk haftanın gün birinciliğini kazandırmak benim için onur verici bir duygu. Ramazan’ın ilk haftasında bu yarışmayla heyecanlandık, duygulandık. Allah yolunda olmak ve O’nun emrettiklerini yerine getirmek ne güzeldir.”

Genç hafız ayrıca, uygun görülen bir camide ya da Diyanet’in takdiriyle il müftülüğünde görev almak istediğini belirterek, bu yolda memleketini temsil etmeyi arzuladığını ifade etti.

“Bir Kahramanmaraşlı olarak büyüklerime ve küçüklerime selamlarımı iletiyorum” diyen Büyükkurt, başarısını memleketine armağan etti.

Kahramanmaraş, bu anlamlı dereceyle bir kez daha adını Türkiye gündemine yazdırdı.