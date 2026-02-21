Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayının manevi atmosferini sanatla buluşturacak anlamlı bir organizasyona daha imza atıyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Pusula Maraş, bu kez “Kahramanmaraş’ta Ramazan” temalı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla genç yetenekleri aynı çatı altında buluşturuyor.18 – 35 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen yarışma için başvurular başladı.

Ramazan’ın şehirde oluşturduğu manevi iklimi, birlik ve beraberlik görüntülerini, iftar sofralarını, camileri, sokakları ve geleneksel Ramazan kültürünü objektiflerine yansıtmak isteyen gençler, iki ayrı kategoride yarışabilecek. Drone ile çekilen fotoğraflar ayrı bir kategoride değerlendirilirken, telefon veya fotoğraf makinesiyle çekilen kareler de kendi kategorisinde jüri karşısına çıkacak.

Dereceye Giren Katılımcılar Ödüllendirilecek

Yarışmada dereceye giren katılımcılar için cazip ödüller de belirlendi. Her iki kategoride birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere ise 3 bin TL ödül verilecek. Böylece hem sanatsal üretim teşvik edilecek hem de gençlerin Ramazan’ın ruhunu estetik bir bakış açısıyla yansıtmaları desteklenecek.

Başvurular Büyükşehir’in İnternet Adresinden Çevrimiçi Yapılabiliyor

Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 9 Mart Pazartesi gününe kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirme süreci neticesinde sonuçlar 17 Mart Salı günü kamuoyuyla paylaşılacak.Katılım şartları ve başvuru formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/02/21/pusula-maras-fotograf-yarismasi-basvuru-formuinternet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 18 – 35 yaş aralığındaki tüm Kahramanmaraşlı gençler yarışmaya davet edilerek, Ramazan’ın şehirdeki en özel anlarını ölümsüzleştirmeleri çağrısında bulunuldu.