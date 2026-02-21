Karacasu Kampüsü Merkezi Derslik Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansta konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, sunumunda Türk havacılık tarihinden kesitler sunarak, Türkiye’nin 1930’lu yıllarda havacılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ancak sonraki dönemde bu ivmenin sürdürülemediğini ifade etti. Bu tarihsel arka planın, günümüzde yürütülen çalışmaların anlamını daha iyi ortaya koyduğunu belirten Demiroğlu, Türkiye’nin yeniden güçlü bir havacılık ekosistemi oluşturma sürecine girdiğini söyledi.

TUSAŞ’ın kuruluş sürecine değinen Demiroğlu, 1970’li yıllarda başlatılan çalışmaların zaman içerisinde kurumsal bir yapıya dönüştüğünü, 1980’li yıllarda gerçekleştirilen projelerin ise sektör için önemli bir tecrübe birikimi sağladığını dile getirdi.

“2005 sonrası özgün platform geliştirme dönemi başladı”

Demiroğlu, 2005 yılından itibaren Türk havacılık sanayinde yeni bir döneme girildiğini belirterek bu süreci özgün ürün geliştirme aşaması olarak tanımladı. Bu dönemde ANKA ve HÜRKUŞ projeleriyle başlayan çalışmaların ATAK ve GÖKBEY ile devam ettiğini, AKSUNGUR, HÜRJET, ANKA-3, ATAK-2 ve KAAN gibi projelerle birlikte geniş bir ürün ailesinin ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı geliştiren sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Demiroğlu, yürütülen projelerin uluslararası düzeyde de dikkatle takip edildiğini belirtti.

“Başarı; cesaret, destek ve altyapı ile mümkün”

Savunma ve havacılık alanında elde edilen kazanımların arkasında çok boyutlu bir ekosistem bulunduğunu ifade eden Demiroğlu, bu sürecin cesaret, devlet desteği, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulan tesislerin sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu belirten Demiroğlu, Kahramanmaraş’ta planlanan yatırımların da bu ekosistemin parçası olacağını söyledi.

“Gençler bu hikâyenin asli aktörleri olacak”

Konuşmasının son bölümünde gençlere hitap eden Demiroğlu, savunma ve havacılık alanındaki kazanımların sürdürülebilirliğinde insan kaynağının belirleyici rolüne dikkat çekti. Mehmet Demiroğlu, gençlerin hedef belirlemeleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve zorluklardan kaçınmadan çalışmaları gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu serüven sizlerle zirveye ulaşacak. Bunun için cesaret gerekiyor ve ben inanıyorum ki bu cesaret sizlerde var. Devletimizin desteği, güçlü altyapımız ve yetişmiş insan kaynağımız mevcut. Ancak hedef koymadan başarı mümkün değil. Biz herkesin yaptığını yapmak yerine kimsenin yapmadığına talibiz. Beşinci nesil savaş uçağı geliştiriyor, altıncı nesil için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin de kendinizi yetiştirmeniz, beş yıl sonra nerede olmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. İnsan zorlanmadan gelişemez; aklınızı, imkânlarınızı ve potansiyelinizi zorlamadan hedeflerinize ulaşamazsınız.”

Konferansın ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler, savunma ve havacılık sektörüne ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Demiroğlu’na yöneltme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören söyleşi, interaktif yapısıyla programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Bakan: “Savunma ve havacılık, Türkiye’nin dönüşümünün lokomotifidir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, savunma ve havacılık sanayinin yalnızca güvenlik perspektifiyle değil; ekonomik büyüme, teknolojik gelişim ve yüksek katma değer üretimi bakımından da stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin jeopolitik konumu göz önüne alındığında savunma kapasitesinin güçlü tutulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Bakan, son yıllarda devlet politikaları doğrultusunda kamu ve özel sektör iş birlikleriyle önemli bir ivme yakalandığını ifade etti. TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi kuruluşlarının geliştirdiği projelerin Türkiye’yi bölgesel bir aktör olmanın ötesine taşıdığını vurgulayan Rektör Bakan, ortaya konulan başarıların toplumda haklı bir gurur oluşturduğunu dile getirdi.

TUSAŞ’ın söz konusu dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Bakan, kurumun Genel Müdürü Demiroğlu’nu üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu buluşma sayesinde doğrudan sektör tecrübesiyle temas kurma fırsatı elde ettiğini kaydeden Bakan, teorik bilgi ile uygulama deneyiminin bir araya gelmesinin öğrenciler açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Kampüste proje alanında inceleme

Konferansın ardından KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından Genel Müdür Demiroğlu’na plaket takdim edildi. Anı fotoğrafının ardından Demiroğlu ve beraberindeki heyet, Karacasu Kampüsü içerisinde yapımı planlanan Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu alanında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında üniversite yetkilileri tarafından proje sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Programa TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, TUSAŞ Mali İşler Direktörü İlhan Hazineli, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Burcu Erşahan ve Seçil Fettahlıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcıları Salih Yeşil ve Ramazan Çetintaş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İsmail Kurtul, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.