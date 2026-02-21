Sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme yaptı.

İlk Belirlemelere Göre Olumsuzluk Yok

Vali Ünlüer, yaptığı paylaşımda merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini doğruladı. Yetkililerin saha taramalarına ilişkin bilgi veren Ünlüer, şu ana kadar iletilen herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarının bulunmadığını aktardı.

"Geçmiş Olsun" Dileği

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, mesajında "Allah'tan şifa ve rahmet diliyor, tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yüce Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.