Karadeniz Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesi nüfusuna kayıtlı olan 26 yaşındaki subayın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç üsteğmenin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kandilli'ye getirilerek burada düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Askeri törenin ardından Geyikbeli Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende gözyaşları sel olurken, dualarla son yolculuğuna uğurlanan Kalyoncu, belde mezarlığında toprağa verildi.