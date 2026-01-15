Yapılan başarılı bir anjiyo müdahalesinin ardından Bastırmacı'nın hayati tehlikesinin ortadan kalktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanmasının ardından acilen hastaneye ulaştırılan Bastırmacı, burada yapılan tıbbi müdahale ile stabil duruma getirildi. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, il başkanının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati riskin söz konusu olmadığını duyurdu.

Polat, "İl Başkanımız Sayın Mustafa Bastırmacı beyefendinin ani kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldığını, yapılan başarılı anjiyo operasyonu sonrası çok şükür hayati bir durumun söz konusu olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Bastırmacı'nın, sağlık durumu yakından izlenmek üzere bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi.