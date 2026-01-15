Vatandaşlar Talepleri Doğrudan İletti

Mahalle sakinleri toplantı boyunca yaşadıkları sorunları ve beklentilerini doğrudan belediye yönetimine aktarma imkânı buldu. Özellikle ulaşım, çevre düzeni ve sosyal destek konularında yapılan paylaşımlar doğrultusunda ilgili birimlere gerekli notlar alındı.

Mahallenin öncelikli talepleri ele alındı

Toplantıda Alibeyuşağı Mahallesi’nin ihtiyaçları detaylı şekilde değerlendirildi. Cemevi için çatı ve dış aydınlatma çalışmaları yapılması, ayrıca çöp konteyneri ve bank temin edilmesi kararlaştırıldı. Mahalle sakinlerinin otobüs talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçildi. Sulama suyunun kapalı sisteme alınması konusunda DSİ ile görüşülmesi, engelli bir vatandaş için akülü araç temini, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa 50 torba çimento desteği sağlanması ve yaz aylarında çöp toplama sıklığının haftada iki kez olacak şekilde düzenlenmesi de toplantıda alınan başlıca kararlar arasında yer aldı.

Kurumlardan iş birliği ve koordinasyon vurgusu

Toplantıda bazı taleplerin çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve DSİ gibi kurumlarla iletişime geçen Başkan Akpınar, sürecin belediye tarafından yakından takip edileceğini ifade etti.

Başkan Akpınar: “105 Mahallemizin Tamamında Sahadayız”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, mahalle buluşmalarının yerinde tespit ve hızlı çözüm açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İlçemizin 105 mahallesinin tamamında eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her mahallemizin ihtiyacını yerinde görüyor, imkânlarımız dâhilinde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Alibeyuşağı Mahallemizde dile getirilen her talebi de yakından takip edeceğiz” dedi. Başkan Akpınar, toplantıya katılım sağlayan mahalle sakinlerine ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.