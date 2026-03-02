Ramazan Sokağı’ndaki iftar çadırında öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açan minikler, unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Özellikle çocuklara yönelik programlarla hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunan Büyükşehir Belediyesi, 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen “Tekne Orucu”nun ikincisini düzenledi.

Program, sadece iftarla sınırlı kalmayarak çocuklar için hazırlanan oyunlar, atölyeler ve eğlenceli etkinliklerle şenlik alanına dönüştü.

Manevi Atmosfer ve Paylaşma Kültürü

Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından Ramazan Sokağı’ndaki iftar çadırında gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Öğle namazı saatinde okunan ezan ile oruçlarını açan çocuklar, tekne orucunu açarak Ramazan’ın manevi iklimini yaşama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik meddah gösterileri başta olmak üzere satranç, akıl ve zekâ oyunları, takı tasarım, resim boyama gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler de yer aldı.

Aileler ve Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Zeynep Kocabıyık, “Burada takı tasarım yapıyorum. Düzenlenen organizasyon çok güzel. Fırat Görgel amcama çok teşekkür ederim” dedi. Medine Pak ise, “Bu etkinlikte takı tasarım yapıyorum ve daha sonra da tekne orucumu açacağım. Bu imkanları bizlere sağladığı için Fırat Görgel amcama çok teşekkür ederim” diye konuştu. Kızı ile etkinliğe katılan Ahmet Erdemli, “Ramazan boyunca etkinliklere katılıyorum. Çocukların bu değerleri hatırlamaları için çok güzel erkinlikler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Mehmet Kurt, “Çocukların sosyal yönden gelişmesi ve bir araya gelip Ramazan etkinliklerinde buluşmaları onların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Oruç ibadetinin güzelliğini çocuklarda yaşatılmasının önemine değinen Suna Gözükara, “Resim kursuna katıldık, boyama etkinlikleri gerçekleştirdik. Kızım bu etkinliği çok seviyor ve o yüzden de bu etkinliğe katıldı. Tekne orucunun anlam ve önemini kazanmış oldular” cümlelerini sarf etti.